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Kurumsal Haberler

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri sona erdi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri tamamlandı.

29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri sona erdi

Ankara

Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'ndaki organizasyonda farklı birimlerden oluşan 11 takım 2 grupta lig usulüne göre karşılaştı.

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Tek pota 4x4 formatında oynanan maçların sonucunda A Grubu'nda sırasıyla AAuthority, Eko Bulls, Spor Lakers ve Photo Bulls; ⁠B Grubu'nda ise Fireball, Vetan Spor, AA All Star ile Dream Team çeyrek finale yükseldi.

⁠Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turnuvanın Ankara ayağının çeyrek finalinde A Grubu'nu lider tamamlayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün yer aldığı Basket AAuthority, B Grubu'nun dördüncüsü Dream Team ile eşleşti.

B Grubu'nun birincisi AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'nun yer aldığı Fireball ise A Grubu'nu sonuncu sırada tamamlayan Photo Bulls ile mücadele edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

AAuthority-Dream Team

Eko Bulls-AA All Star

Spor Lakers-Vetan Spor

Fireball-Photo Bulls

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