AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri sona erdi
Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri tamamlandı.
Ankara
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'ndaki organizasyonda farklı birimlerden oluşan 11 takım 2 grupta lig usulüne göre karşılaştı.
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Tek pota 4x4 formatında oynanan maçların sonucunda A Grubu'nda sırasıyla AAuthority, Eko Bulls, Spor Lakers ve Photo Bulls; B Grubu'nda ise Fireball, Vetan Spor, AA All Star ile Dream Team çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Turnuvanın Ankara ayağının çeyrek finalinde A Grubu'nu lider tamamlayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün yer aldığı Basket AAuthority, B Grubu'nun dördüncüsü Dream Team ile eşleşti.
B Grubu'nun birincisi AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'nun yer aldığı Fireball ise A Grubu'nu sonuncu sırada tamamlayan Photo Bulls ile mücadele edecek.
Eşleşmeler şu şekilde:
AAuthority-Dream Team
Eko Bulls-AA All Star
Spor Lakers-Vetan Spor
Fireball-Photo Bulls
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