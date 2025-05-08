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Kurumsal Haberler

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda, tek pota 4x4 formatında oynanan turnuvanın yarı final maçları yapıldı.

08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Ankara

Müsabakalar sonucu Spor Lakers ve Fireball, turnuvanın Ankara ayağında finale yükseldi.

Ankara ayağında birinci olacak takım ile İstanbul ayağının birincisi, şampiyonluk için karşılaşacak.

Yarı final maçlarının skorları ve en skorer oyuncuları şöyle:

⁠Maçlar

Basket AAuthority-Spor Lakers: 11-15

Fireball-AA All Star: 9-6

⁠En skorer oyuncular

1.⁠ ⁠Efe Berk Hamarat (Spor Lakers): 6 sayı

2.⁠ ⁠Muhammed Boztepe (Spor Lakers): 6

3.⁠ ⁠Hasan Ay (Basket AAuthority): 5

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