AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda, tek pota 4x4 formatında oynanan turnuvanın yarı final maçları yapıldı.
Ankara
Müsabakalar sonucu Spor Lakers ve Fireball, turnuvanın Ankara ayağında finale yükseldi.
Ankara ayağında birinci olacak takım ile İstanbul ayağının birincisi, şampiyonluk için karşılaşacak.
Yarı final maçlarının skorları ve en skorer oyuncuları şöyle:
Maçlar
Basket AAuthority-Spor Lakers: 11-15
Fireball-AA All Star: 9-6
En skorer oyuncular
1. Efe Berk Hamarat (Spor Lakers): 6 sayı
2. Muhammed Boztepe (Spor Lakers): 6
3. Hasan Ay (Basket AAuthority): 5
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