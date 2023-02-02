Dolar
18.82
Euro
20.68
Altın
1,953.75
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
23,774.00
BIST 100
4,566.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programında konuşuyor
logo
Kültür

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, AKM'de sinemaseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin hazırladığı Yeşilçam'ın unutulmayan filmleri seçkisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 02.02.2023
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, AKM'de sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, AKM Yeşilçam Sineması'nda, 6-12 Şubat'ta Türk sinemasında 1950-1970 arasında çekilen önemli filmler gösterilecek.

Sinemaseverler "Hıçkırık", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Gülşah", "Çiçek Abbas", "Hababam Sınıfı Güle Güle", "Hudutların Kanunu", "Kızılırmak Karakoyun", "Bitirim Kardeşler", "Şoför Nebahat", "Tersine Dünya", "Fırat'ın Cinleri", "Feride", "Hanım", "Toprağın Teri", "Susuz Yaz", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Karanlıkta Uyananlar" ve "Güllü" adlı Türk sinemasına yön veren unutulmaz filmleri izleme şansı bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Benzer haberler

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, AKM'de sinemaseverlerle buluşacak

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, AKM'de sinemaseverlerle buluşacak

Ressam İlhami Atalay: Akademik eğitim gençlerimizi yanlış yönlendiriyor

Hülya Koçyiğit yakın arkadaşı Fatma Girik'i anlattı

Türk sinemasına ömrünü veren oyuncu: Ayşen Gruda

Türk sinemasına ömrünü veren oyuncu: Ayşen Gruda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet