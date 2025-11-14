Dolar
42.33
Euro
49.33
Altın
4,057.08
ETH/USDT
3,082.50
BTC/USDT
94,702.00
BIST 100
10,447.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız için Bursa’da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Kültür

Yazar Adam Fawer, "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu

ABD'li yazar Adam Fawer, iş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu.

Özlem Limon  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Yazar Adam Fawer, "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu Fotoğraf: Özlem Limon/AA

İstanbul

Haliç Kongre Merkezi'ndeki imza etkinliğinde Fawer, "Olasılıksız", "Empati" ve "Oz" adlı romanlarının ardından kaleme aldığı, April Yayıncılık'tan çıkan "Mobius"u okurları için imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fawer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okur buluşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm okurlarım kalabalık bir şekilde geliyor. Bu sefer daha profesyonel bir eğilime sahip okuyucularla tanışmak ilginç oldu. Ben de iş dünyasından geliyorum. Bu yüzden Brand Week'te konuşmak ve bu iş dünyası okuyucularıyla tanışmak benim için çok heyecan vericiydi." dedi.

"Türk okurlarının dünyanın en zeki okurları olduğunu düşünüyorum"

"Mobius" kitabını okuyanlardan harika dönüşler geldiğini anlatan Fawer, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'da bana ulaşan birçok insan oldu. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Başaramıyorum ama deniyorum. İnsanların hikayeye, karakterlere ve fikirlere tepki vermesinden gerçekten çok mutlu oldum. Bence bir yazar olarak bunun bir monolog olmasını istemezsiniz. Okuyucularınızla aranızda bir diyalog olmasını istersiniz. Bu harikaydı."

Fawer, Türk okuyucularıyla bağının kuvvetli olduğuna işaret ederek, "Bunun hakkında sonsuza kadar konuşabilirim. Sanırım kader ve kadere karşı özgür irade hakkında çok şey yazıyorum. Bence bu, her ne sebeple olursa olsun Türk halkının üzerinde çok düşündüğü bir kavram. Ayrıca Türk okurlarının dünyanın en zeki okurları olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bir sonraki kitabının ilk taslağını yeni bitirdiğini dile getiren Fawer, "1000 sayfayı 400 sayfa kadar kısaltmam gerekiyor. Bu yüzden yapacak çok işim var. Benim için en zor kısım hiçbir şeyle başlayıp bir şeye doğru gitmek. Bu sebeple kurgudan daha çok keyif alıyorum." dedi.

Ünlü yazar Türkiye'deki okurlarıyla buluşmayı sürdürecek

New York'ta yaşamını ve çalışmalarını sürdüren Fawer, Pennsylvania Üniversitesinde lisans ve lisansüstü derecelerinin ardından, Stanford Graduate School of Business'da MBA eğitimini tamamladı.

Kariyeri sırasında Sony Music, J.P. Morgan ve son olarak da About.com gibi çeşitli şirketlerde çalışan Fawer'in ilk kitabı "Olasılıksız" 18 dile çevrildi ve "En İyi İlk Roman" dalında "2006 International Thriller Writers Ödülü"nü kazandı.

Bilim ile kurguyu harmanlayan yazar, son kitabında gelecekten mesajlar gönderen bir makine eşliğinde start up dünyası, bilim, felsefe, para, aşk ve başarı gibi konuları işliyor.

Ünlü yazar, farklı şehirlerdeki fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde okurlarıyla buluşmalara devam edecek.

Adam Fawer'ın Türkiye programı, April Yayıncılık'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

Benzer haberler

Yazar Adam Fawer, "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu

Yazar Adam Fawer, "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet