Kültür

Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü alan çini ustası Hamza Üstünkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muharrem Cin  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat etti

Kütahya

Yaklaşık 1,5 ay önce rahatsızlanması sonucu Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki çini ustası Üstünkaya, burada yaşam savaşını kaybetti.

Üstünkaya, 2020 yılında layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Hamza Üstünkaya, 2022 yılında aylarca süren çalışma sonucunda kendine özgü desenlerle süslediği 120 santimetre çapındaki dünyanın en büyük çini tabağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya ziyaretinde hediye etmişti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, Üstünkaya'ya sanata, kültüre ve Kütahya'nın tanıtımına yaptığı değerli katkılar için minnettar olduklarını belirterek, "Eserleriyle Kütahya'nın çini geleneğini gelecek nesillere taşıyan Üstünkaya ustamız, geride bıraktığı mirasla daima saygıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

