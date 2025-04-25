Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,299.70
ETH/USDT
1,771.40
BTC/USDT
93,659.00
BIST 100
9,470.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Wednesday" dizisi, iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonuyla geri dönüyor

Jenna Ortega'nın başrolünü üstlendiği, Tim Burton imzalı "Wednesday" dizisi, Netflix'te iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonu ile geri dönüyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
"Wednesday" dizisi, iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonuyla geri dönüyor

Istanbul

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dizinin ilk kısmı 6 Ağustos'ta, ikinci kısmı ise 3 Eylül'de yayınlanacak.

Keskin zekası ve soğukkanlılığı ile dikkati çeken Wednesday, ikinci sezonda ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla baş etmeye çalışırken, yeni bir doğaüstü gizemin içine sürüklenerek, kendisini bir kez daha karanlık ve çılgın bir kaosun içinde bulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alfred Gough ve Miles Millar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve baş yapımcılığını üstlendiği dizide Ortega'ya, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor ve Hunter Doohan eşlik ediyor.

Yeni sezonun konusu özetle şöyle:

"Nevermore Akademisi'nin gotik koridorlarında dolaşmak için geri dönen Wednesday Addams'ı yeni düşmanlar ve yeni karmaşalar bekliyor. Wednesday, ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla başa çıkmaya çalışırken kendisini yine karanlık ve çılgın bir kaosun içinde bulacak. Gücünü efsaneleşen keskin zekasından ve soğukkanlığından doğan cazibesinden alan Wednesday, yeni ve tüyler ürpertici bir doğaüstü gizemin içine sürükleniyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir
İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı
İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda tutuklu sayısı 645 oldu
Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

Benzer haberler

"Wednesday" dizisi, iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonuyla geri dönüyor

"Wednesday" dizisi, iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonuyla geri dönüyor

Netflix'in geliri ilk çeyrekte yüzde 12,5 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet