Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,439.30
BTC/USDT
62,601.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'de 8. haftada oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR
logo
Kültür

Vakıflar Genel Müdürlüğü Üsküdar'da "Amin Alayı" merasimi düzenledi

Osmanlı zamanında okula yeni başlayan çocuklar için yapılan "Amin Alayı" merasimi, Üsküdar'da yeniden hayat buldu.

Ömer Faruk Yıldız  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Vakıflar Genel Müdürlüğü Üsküdar'da "Amin Alayı" merasimi düzenledi

İstanbul

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı tarafından Üsküdar Valide-i Cedit Camii avlusunda düzenlenen törende, eğitim hayatlarının başındaki minik öğrenciler, sahne gösterileri, mini konserler ve ikramlar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Kortej oluşturan çocuklar, Mihrimah Sultan Camii önünde toplanarak Mehter Takımı eşliğinde yürüyüşle etkinlik alanına geldi.

Alanda toplanan çocuklar için sahne gösterileri ve mini konser etkinlikleri sergilendi. "Amin Alayı"na katılan çocuklara ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Merasim kapsamında yaklaşık 1000 kişiye yemek dağıtıldı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, törende yaptığı konuşmada, Türk kültür tarihinde birçok göz kamaştırıcı gelenek olduğunu belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, şanlı mazimizin emanetlerini titizlikle koruma görevini yerine getiriyor. Bu miras, sadece vakıf eserlerinden, tarihi yapılardan oluşmuyor. Kültürümüz, geleneklerimiz de bizim en önemli miraslarımızdan." dedi.

Özsoy, "Maddi olmayan bu kültürel varlıklara sahip çıkma kararlılığımız ve vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çabalarımız çerçevesinde bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum
AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın TEKNOFEST Adana'daki standını ziyaret etti
Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
TİKA Latin Amerika'da işbirliği projelerine devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din adamları ile "Barışa çağrı" açıklaması yaptı

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Üsküdar'da "Amin Alayı" merasimi düzenledi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Üsküdar'da "Amin Alayı" merasimi düzenledi

Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet