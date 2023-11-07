VakıfBank Kültür Yayınları Yayın Danışmanı Demirli: Bilim için iyi şeyler yapmak isteyenlere kapımız açık
VakıfBank Kültür Yayınları Yayın Danışmanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Ülkemiz, düşünce ve bilim için iyi şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açıktır. Görevimiz onların yaptığı çalışmalara katkı sağlamatır." dedi.
İstanbul
VakıfBank Kültür Yayınlarının 5. kuruluş yıldönümü dolayısıyla AA muhabirine konuşan Demirli, yayınevinin kuruluş süreci, genel yayın politikası ve yayıncılık dünyasının güncel durumunu değerlendirdi.
Demirli, VakıfBank'ın ilk yayıncılık denemesinin 1960'lara uzandığını belirterek, "Esas anlamıyla bir kültürel yayıncılık 2018'de başladı. Ülkemizdeki kültürel hayata katkı sağlamak üzere kuruldu. Pandemi sürecinde de yayın faaliyetlerini sürdürdü. Şimdi yaklaşık 300 kitaba doğru gidiyoruz ki Türkiye şartlarında birçok kişinin takdir ettiği üzere oldukça iyi bir sayı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda, yayınevi isminden daha çok söz ettirecek." diye konuştu.
"Bilgi insanlığın ortak vakfıdır"
Yayıncılıkta izledikleri politikaya da değinen Demirli, şunları kaydetti:
"Yayınevinde göreve başladıktan sonra önce yeni bir tanıtım cümlesi belirledik; 'Bilgi vakıftır' veya 'Bilgi insanlığın ortak vakfıdır'. Binlerce yıldır bilgiyle insanlığın ilişkisini belirleyen ana cümlelerden birisini ilke haline getirdik. Bu ne demektir? Haddi zatında ilk ciddi vakıflar, hatta dünya çapında kurulan vakıflar, bilgiyi ve sanatı geliştirmek, insanlara bilgiyi ulaştırmak, bilim insanlarını ve sanatkarları himaye etmek üzere kurulmuştur. Ülkemizin tarih ve kültüründe ciddi derinliğe sahip vakıflar da bu amaçla kurulmuş, büyük medeniyetimizin hemen her alanda bilgiyi ve bilim insanını himaye etmek üzere kurumlar oluşturmasına hizmet etmiştir. Yayınevi buradan hareketle yeni bir çalışma planı belirledi, bir vizyon ortaya koydu. Bilgiyi paylaşmak, iyi ve doğru bilgiyi geniş kesimlere ulaştırmak, gerçek bilgiye ve kitaba hizmet etmek yayınevinin ilkesidir."
Prof. Dr. Demirli, bilginin sınırı olmadığına vurgu yaparak, "Bilgi bütün insanlığın ortak vakfıdır, bilginin sahibi yoktur. Hem ülkemizde hem dünyada üretilen bilgiyle insanlarımızı karşılaştırmak için emek harcıyoruz. Sahasında uzman editör arkadaşlarımız sürekli, üniversitelerimiz, düşünce ve kültür ortamlarıyla ortak mesai içinde çalışarak, projeler kovalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Dünya, merkezinde memleketimizin bulunduğu büyük bir zihinsel ortam"
İçerikleri uluslararası hale getirmeye çalıştıklarının altını çizen Demirli, şu bilgileri verdi:
"Dünya bizim için merkezinde memleketimizin bulunduğu büyük bir zihinsel ve entelektüel ortamdır. Bu ortam Avrupa'dır, Amerika'dır, İslam coğrafyasıdır, Türkistan'dır, Çin'dir, Rusya'dır, Hindistan'dır, Afrika'dır. Bütün bu alanlara bir şekilde temas ederek, öne çıkan kitapları birbiriyle irtibatlı projelerle, seçici bir zihnin ürünü olmak üzere yayımlamaya çalışıyoruz."
Ekrem Demirli, Türkiye'deki tarih kategorisindeki kitapların önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Tarih alanında yayımlanmış, büyük ve önemli kitapları, ülkemizde yazılmış ciddi eserleri yayımlıyoruz. Avrupa tarihi, yakın zamanlarda yayımlayacağımız Amerika tarihi, Çin tarihi çok önemli kitaplardır. Bunların arasında özellikle Çin ve Amerika tarihinin ülkemizde çok önemli bir boşluk dolduracağını düşünüyoruz. Çünkü her iki kitap da son ve yeni bilgilerle dünyanın iki büyük devletinin tarihini anlaşılabilir bir üslupla gözler önüne sermektedir." dedi.
VakıfBank Kültür Yayınlarının felsefe alanında da önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Demirli, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin büyük felsefe yazarları, akademisyenleri ve mütercimleriyle çalışmalarımızı hızlandırdık. 'Aristoteles'in Dönüşümü' isimli eserimiz, (Immanuel) Kant, (Martin) Heidegger'in eserleri büyük bir etki oluşturdu. Yakın zamanlarda yayımlayacağımız Çevrilemeyenler Sözlüğü ise kanaatimce ülkede en önemli yayınlardan biri olmaya adaydır. Klasiklerde ciddi bir mesafe aldık. Divanu Lugati't-Türk'ün yayını büyük ilgi gördü. 'Yunus Emre ve Divanı' eserini yeni bir edisyonla ülkemize kazandırdık. Mesnevi'nin İngilizce çevirisini yayımladık ki turizmin bu kadar geliştiği bir ülkede böyle yayınlara büyük ihtiyaç vardır. Fuzuli'nin eserlerini başarılı bir edisyonla sadeleştirme ve metin olmak üzere okurlara sunuyoruz. Yayınevi çocuk yayıncılığında önemli işler başardı. Edebiyat, iktisat, siyaset gibi alanlarda da önemli işler oldu."
"Okurlara yol arkadaşlığı öneren bir yayıneviyiz"
Ekrem Demirli, yayıncılıktaki güncel durumu hesaba katarak dünyadaki eğilimleri mümkün olduğunca takip etmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Dünyada nerede sorun, büyük hadise var onunla ilgili kitaplar yayımladık. Afganistan savaşının en yoğun zamanında Afganistan kitabını, Ukrayna'nın savaşa girdiği anda Ukrayna ve Rusya ile ilgili birkaç kitapla Rusya tarihini, Afrika'da darbeler olurken bir anda 'Afrika'da Askeri Darbeler ve Dış Müdahale' kitabını yayımladık. Mevlana Yılı ilan edildi, Mesnevi'yi yayımladık. Yunus Emre Yılı oldu, Yunus Emre ve Divanı'nı yayımladık. Ahi Evran Yılı ilan edildi, ilk kez ülkemizde Ahi Evran'ın kitabını yayına hazırladık." açıklamasını yaptı.
Büyük toplumların, bilgiyi himaye ettikleri ölçüde bilgi sahiplerine ve bilgiye katkı sağlayanlara saygı gösterdiğini vurgulayan Demirli, "Ülkemiz, düşünce ve bilim için iyi şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açıktır. Bizim görevimiz onların yaptığı çalışmalara katkı sağlamak, onları yayımlamak ve okuyucuyla buluşturmaktır. Biz yazarlara ve çevirmenlere diyoruz ki, 'Yayınevi en rahat ve en kolaylıkla ulaşacağınız yer, sizin okuma yeriniz, kıraathanenizdir.' Bu bakımdan yazar, çevirmen, editör memnuniyeti bizin için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.
Demirli, düşünme, okuma ve yazmanın uzun süreli bir yol arkadaşlığı gerektirdiğini söyleyerek, okurlara yol arkadaşlığı öneren bir yayınevi olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.