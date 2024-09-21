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Kültür

Uşak'taki Blaundos Antik Kentinde Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Uşak'ın Ulubey İlçesi sınırlarında bulunan Blaundos Antik Kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu.

Fırat Taşdemir  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Uşak'taki Blaundos Antik Kentinde Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da başlatılan kazı çalışmaları kapsamında Ceres (Demeter) Tapınağının batı kısmından bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Baş kısmı eksik olan heykel, dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykel, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alınarak, eski görünümüne kavuşması için titiz bir süreçten geçiriliyor.

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