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Kültür

Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, İstanbul'da konser verdi

Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de yer verdi.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'ye konserde soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti.

Marcello Rota'nın şefliğini üstlendiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı.

Angelica Gismondo ve Francesco Costa'nın dansçı olarak sahnede olduğu, iki bölümden oluşan konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini ve Luigi Denza'nın arasında bulunduğu ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Yoğun ilginin yaşandığı konseri, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimler de izledi.

Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda organize edildi.

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