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Kültür

"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" 5 Ekim'de başlıyor

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından birincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", 5-13 Ekim'de kitapseverleri ağırlayacak.

Özlem Limon  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" 5 Ekim'de başlıyor

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği ve Anadolu Ajansının Global İletişim ortağı olduğu fuar, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Organizasyona Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncı katılacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle fuarda yer alacak.

Ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Her Çocuğa Eğitim Vakfı da fuarda, çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Fuarın teması "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi

Dokuz gün boyunca Türkiye'nin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fuara katılacak.

Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, her yaştan çocuklara hitap edecek aktiviteler yer alacak.

Her yıl bir tema üzerine kurulu olacak olan fuarın bu yılki teması, "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla, doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yapılacak.

Mevlana İdris Zengin'e vefa ödülü

İki yıl önce vefat eden yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına armağan ettiği onlarca eseriyle anılacak. Zengin'in ailesine, fuar kapsamında düzenlenecek özel bir törenle "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Fuar, 9 gün boyunca her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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