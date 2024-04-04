Dolar
31.98
Euro
34.70
Altın
2,290.98
ETH/USDT
3,318.70
BTC/USDT
67,800.00
BIST 100
9,129.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Uluslararası Ankara Müzik Festivali Cemal Reşit Rey'in gitar konçertosu ile başladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül'ün solist olduğu konser ile başladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Uluslararası Ankara Müzik Festivali Cemal Reşit Rey'in gitar konçertosu ile başladı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Sabancı Vakfının onur üyesi olduğu 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen senfonik konser ile sanatseverlerle buluştu.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, konserin açılışında yaptığı konuşmada, 4-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den kıymetli sanatçılar ve 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk ile 14 konserin sunulacağını belirtti.

Festivalin bu yılki afişinin Fatoş Çakıcıoğlu İlhan'ın imzasını taşıdığını kaydeden Başman, sponsorlara destekleri için teşekkürlerini iletti.

Başman, "Gelecek yıllarda gerçekleşecek festivalde maddi ve manevi desteklerini inandığımız sizler ve vefakar sanatseverlerle yine birlikte olmak umuduyla şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin ilk gitar konçertosu eksiksiz haliyle seslendirildi

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel ise festivalin önemli bir geleneğinin, açılış ve kapanış etkinliğinin senfonik konserlerle gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Yüksel, "Festivalimiz, Şef Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile son dönemin en yetkin ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde, çoksesli müziğimizin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in 1975'te bestelediği Türkiye'nin ilk gitar konçertosunun eksiksiz haliyle seslendirişi ile açılacak." dedi.

Eserin orijinaline en yakın hali olarak kabul edilebilecek bu eksiksiz seslendirilişe, festivalde tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını belirten Yüksel, oda müziğinden caza kadar pek çok seçkin tarzda konserleri sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Çek ve Rus bestecilerin eserleri de sunuldu

Konserin ilk yarısında, solist Sarıgül'e Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik ederken, ikinci yarıda senfoni orkestrası Çek besteci Bedrich Smetana'nın bestelediği en ünlü eseri Moldau ve Rus besteci Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları" eserleri seslendirdi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan, piyanist ve şef Erol Erdinç, orkestra şefleri Gürer Aykal, Burak Tüzün ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılaydan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
Çorum'da esnaf 5 yıldır caddede kurulan iftar sofrasında buluşuyor
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacaktır
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı

Benzer haberler

Uluslararası Ankara Müzik Festivali Cemal Reşit Rey'in gitar konçertosu ile başladı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali Cemal Reşit Rey'in gitar konçertosu ile başladı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 12 ülkeden 300 sanatçıyı bir araya getirecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet