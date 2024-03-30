Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı
logo
Kültür

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek

Sinemaseverlerle 27'nci yılında buluşmaya hazırlanan, "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Utku Şimşek  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Uçan Süpürge Vakfından yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mayıs tarihleri arasında 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin "Onur", "Bilge Olgaç Başarı" ve "Genç Cadı" ödülleri ile festival mekanı belli oldu.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak adına 26 yıldır düzenlenen festivalin bu yılki teması "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlendi.

Filmlere bu sene başkentin en eski sinemalarından olan ve 1 yıl önce yeniden açılan "Kavaklıdere Sineması" yeni adıyla "Kült Kavaklıdere" ev sahipliği yapacak. Kült Kavaklıdere'de gösterilecek festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak.

Ödüllerin sahipleri belli oldu

Festival kapsamında her yıl sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek hedefiyle kadın sinemacılar ödüllendiriliyor.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol'a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan'a verilecek.

Ödüller, 9 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
Oy kullanılacak okullar seçime hazır
YSK üyeleri seçimi "Kokpit" ekranından takip edecek

Benzer haberler

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet