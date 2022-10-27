TÜROB Başkanı Eresin: Konaklama Vergisi'nin 2024 yılına ertelenmesi sektör açısından çok önemli
TÜROB Başkanı Eresin, "İlk 9 ayda İstanbul’daki doluluklar yüzde 74,4 olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 9 ayında bu oran yüzde 74,1 olmuştu. İstanbul’da ilk 9 aylık dönem itibarıyla 2019'u az da olsa geçmiş olduk." dedi.
İstanbul
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yaklaşık 2 yıllık salgın molasının turizm sektöründeki olumsuz etkilerinin tam anlamıyla giderilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Konaklama Vergisi'nin 2024 yılına ertelenmesi sektör açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.
TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, "Ekim ayı Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği" etkinliği, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, TÜROB üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Konaklama Vergisi'nin son günlerde turizmde en fazla konuşulan konuların başında geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2019 yılı Aralık ayında yasalaştırılan ancak çeşitli nedenlerle 1 Ocak 2023'e ertelenen Konaklama Vergisi'nin uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Konaklama Vergisi Tebliğ Taslağı' konusunda görüşlerimizi paylaştık. Kovid-19 pandemisinden en büyük darbeyi alan sektörümüzün henüz toparlanma sürecinde olduğu ve geçmiş açıkları kapatabilmek içinde uğraştığı bu dönemde maalesef konaklama vergisi gündemdeki yerini koruyor. Konaklama Vergisi'nin 2024 yılına ertelenmesi sektör açısından çok önemli.
Konaklayan misafirler tarafından ödenecek bu verginin dünyadaki örnekleri gibi maktu bir tutar değil de yüzde 2 olarak nispi bir tutar olması bizleri düşündüren en önemli nokta. Sektörün ve rakip destinasyonların rekabet koşulları, dünya turizminde yaşanan küresel gelişmeler ve sektörümüzün, misafirlerinin getirilecek yeni bir vergiye henüz hazırlıklı olamayacağı dikkate alınarak misafirlerden tahsil edilecek Konaklama Vergisi'nin, maktu, yani belli bir miktarda ifade edilerek oda başına tutar olarak belirlenmesi, aksi halde oranın sadece geceleme bedelini kapsamak üzere yüzde 1'e çekilmesi ki uygulamada çok zorluklar olacaktır, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ertelenme yönünde talep ve beklentilerimiz ilgili Bakanlıklarla paylaşılmış olup tarafımızdan yakından takip edilmektedir."
"2022’yi, 2019’un üzerinde bitirme umudumuzu koruyoruz"
Güncel doluluk oranları hakkında da bilgi veren Eresin, 2019 ile kıyaslama yapmaya devam ettiklerini, geçmiş dönemle karşılaştırma yaparken turizmde kayıp yıllar olarak kabul edilen 2020 ve 2021 yıllarını hiç dikkate almadıklarını aktardı.
Eresin, STR Global tarafından TÜROB için özel olarak hazırlanan rapora göre, İstanbul'da Eylül 2022'de otel doluluklarının yüzde 87,7 olduğunu, 2019 yılı eylül ayına bakıldığında bu oranın yüzde 80,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
İlk 9 ayda ise İstanbul’daki dolulukların yüzde 74,4 olarak gerçekleştiğini belirten Eresin, şu bilgileri verdi:
"2019’un ilk 9 ayında bu oran yüzde 74,1 olmuştu. İstanbul’da ilk 9 aylık dönem itibarıyla 2019'u az da olsa geçmiş olduk. 2022’yi, 2019’un üzerinde bitirme umudumuzu koruyoruz. İstanbul’a son aylarda oluşan ilgi ve talep, şehrimizin yeniden dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri arasına girmesini sağlayacak ve ‘marka şehir’ unvanını sağlamlaştıracaktır.
İstanbul’un dünya turizm sahnesine dönmesinde, son aylarda hızlanan kültür, sanat, kruvaziyer, gastronomi, spor, kongre-toplantı turizmi etkinliklerinin de hiç şüphesiz çok önemli payı vardır. Türkiye genelinde ise Eylül 2022 otel dolulukları yüzde 77,8 oldu. 2019 yılı Eylül ayına baktığımızda bu oran yüzde 74,4 olmuştu. İlk 9 ayda ise Türkiye genelinde doluluklar yüzde 66,9 olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 9 ayında bu oran yüze 67,7 olmuştu."
"Oda fiyatlarımızda ve oda gelirlerimizdeki yükseliş de devam etti"
Eresin, oda fiyatlarında ve oda gelirlerindeki yükselişin devam ettiğine işaret ederek, İstanbul'da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan günlük satılan oda bedelinin Eylül 2022'de 164,2 avro olduğunu bildirdi.
2019 yılında bu rakamın 95,9 avro olduğunu hatırlatan Eresin, şunları aktardı:
"Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2022’de 144,1 avro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 77,44 avro olmuştu. Türkiye genelinde ise günlük satılan oda bedelimiz Eylül 2022’de 142,2 avro oldu. 2019 yılında bu rakam 83,33 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise Eylül 2022’de 110,6 avro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 61,9 avro olmuştu. Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde, günlük satılan oda bedelimiz 117,34 avro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 79.2 avro olmuştu. Ocak-eylül döneminde toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 78,4 avro olarak ölçüldü.
Bu rakam 2019’un ilk 9 ayında 53,6 avro olmuştu. Bütün bu verilerin pozitif gelişiminin yanında STR'ın Avrupa raporlarına baktığımızda özellikle İstanbul için gelişime daha ne kadar açık olduğumuz net. Bütün dünyada artan maliyetlerin de yansıması olarak ortalama oda fiyatları halen yükselmeye devam ediyor. Avrupa’da İstanbul’a rakip şehirlerin yıllık ortalama oda fiyatlarına ulaşabilmemiz için çalışmaya devam etmeli, artan maliyetler altında ezilmeden, kayıplarımızın önüne geçebilmeliyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.