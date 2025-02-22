Türkiye'nin İİT Daimi Temsilciliğinin 10. yılı, Cidde'de açılan resim sergisiyle kutlandı
Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliğinin 10. kuruluş yıl dönümü, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde açılan "İslam Sevgisi" temalı resim sergisiyle kutlandı.
İstanbul
İsmail Acar'ın 30 yılı aşkın bir sürede oluşturduğu 80'in üzerindeki eserlerin yer aldığı sergi, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda açıldı.
İslam medeniyetinin derin ruhunu, zarafetini ve sevgisini sanatsal bir anlatımla sanatseverlere sunulduğu sergide, geleneksel İslam sanatının hat, tezhip, mimari ve felsefi unsurlarını çağdaş bir yaklaşımla harmanlayan eserler, Cidde’nin mistik tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşerek izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkarıyor.
Türkiye'nin İİT'deki Daimi Temsilciliğinin 10. yıl dönümü münasebetiyle açılan sergi, 27 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Cidde kentinin popüler sanat mekanı Hayy Jameel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gala etkinliği, İslam kültürünü estetikle birleştirerek izleyicilerde büyük bir hayranlık uyandırdı.
Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve eşi Aslı Uraz'ın evsahipliğini yaptığı galanın açılışına aralarında İİT Genel Sekreter Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Samir Bekr Diyab, Suudi Arabistan'daki iş dünyasının temsilcileri, kordiplomatik ve konsolosluk temsilcileri ile kentteki Türk vatandaşları katıldı.
Büyükelçi Uraz, açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen İİT Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde 2015 yılında faaliyete geçen İİT Daimi Temsilciliğinin, İİT üyesi ülkeler arasında İİT nezdinde kurulan ilk bağımsız daimi temsilcilik olma özelliğini taşıdığını belirtti.
Bunun Türkiye'nin İİT'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğunun altını çizen Uraz, "Türkiye'nin Filistin davası başta olmak üzere dünya genelinde İslam karşıtlığıyla mücadele ve Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunması yönündeki çabalarda ön saflarda olmayı sürdürmekteki kararlılığını vurgulamıştır." dedi.
Uraz, 10. yıl dönümü etkinliğini eşsiz eserlerden oluşan bir sergiyle taçlandırdığı için sanatçı İsmail Acar'a teşekkür etti.
Sanatçı Acar da konuşmasında, sanatçılar olarak İslam'ın sadece bir din olmanın ötesinde, aynı zamanda bir kültür, bir sanat ve bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yaptı.
İslam kültür ve sanatının bin yılı aşkın bir süre Batı medeniyetini de derinden etkilediğini, ancak İslam’ın bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin İslamofobi olduğuna işaret eden Acar, buna karşı en etkili yöntemin İslam’ı kültürü, sanatı, estetiği ve güzellikleriyle anlatmaktan geçtiğini, bu noktada sanatçılara büyük bir görev düştüğünü kaydetti.