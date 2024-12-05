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Kültür

Türkiye Diyanet Vakfının "Uluslararası İyilik Ödülleri"ne başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "iyiliği yaymak" amacıyla bu yıl 8'incisini vereceği "Uluslararası İyilik Ödülleri" için başvurular başladı.

Semih Erdoğdu  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Türkiye Diyanet Vakfının "Uluslararası İyilik Ödülleri"ne başvurular başladı Fotoğraf: Berk Özkan/AA

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle verilen ödüller için 25 Aralık'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Dünya genelinde farkındalık oluşturan, toplumları harekete geçiren, farklı kültürleri bir iyilik etrafında birleştiren ve çevresine iyilik hikayeleri anlatan başvurular, değerlendirilmek üzere kabul edilecek.

Ödül töreni, Mart 2025'te gerçekleştirilecek. Törende, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut olan iyilik öncüleri ödüllendirilecek. Programda vefa ödülleri de sunulacak.

Başvuruda bulunmak isteyenler, hikayelerini "iyilikodulleri@tdv.org" adresine e-posta yoluyla gönderebilecek.

Yarışma süreci "www.uluslararasıiyilikodulleri.com" internet adresinden takip edilebilecek.

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