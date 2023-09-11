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Kültür

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alacak

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" takdim edilecek.

Hilal Uştuk  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, iki usta isme, Türk sinemasına katkılarından dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödül verme kararı aldı.

Şoray ile İnanır, festivalin 23 Eylül'de gerçekleşecek kapanış töreninde ödüllerini alacak.

Türk sinemasının 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray, 200'ün üzerinde filmde başrol oynadı. Sanatçı Kadir İnanır ise 55 yıllık sinema geçmişinde 150'yi aşkın filmde rol aldı.

Her iki sanatçı 1973'te gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne katıldı. Şoray, "Mahpus" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, İnanır da "Utanç" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.

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