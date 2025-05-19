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Kültür

Türk sineması, Cannes Film Festivali'nde sektör temsilcileriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Cannes Film Festivali'nde organize edilen etkinlik kapsamında, Türk sinema endüstrisi, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Türk sineması, Cannes Film Festivali'nde sektör temsilcileriyle buluştu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, sinema sektörünün buluşmasına da ev sahipliği yaptı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Kerem Alışık, Türkiye'den yapımcılar, yönetmenler, festival temsilcileri ve uluslararası sinema profesyonelleri bu stantta düzenlenen etkinlikte buluştu.

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Buluşmada, ortak yapım olanakları, uluslararası işbirlikleri ve dağıtım fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Geleceğe dönük projelerin temellerinin atıldığı etkinlikte, Türkiye'nin sinema alanındaki yaratıcı gücü ve potansiyeli bir kez daha öne çıktı, Türk standına yoğun ilgi gösterildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Cannes gibi üst düzey bir festivalde yer almanın, Türkiye'nin uluslararası film endüstrisindeki varlığının güçlenmesi açısından önemine dikkati çekti.

Güven, Türk sinemasının sunduğu yaratıcı değerlerin dünya çapında karşılık bulduğunu ve Türkiye standına gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cannes Film Festivali Market Bölümünde kurulan Türkiye standı, 21 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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