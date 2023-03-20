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Kültür

"Türk Dünyası Tek Yürek" Nevruz özel yayını TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak

Nevruz Bayramı ve TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT Avaz'da özel bir yayın yapılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
"Türk Dünyası Tek Yürek" Nevruz özel yayını TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasındaki birlikteliğin, kardeşliğin ve yardımlaşma duygusunun vurgulanacağı "Nevruz 2023 Türk Dünyası Tek Yürek" özel yayını, yarın saat 11.00'den itibaren canlı yayınlanacak.

Haluk Koç ve Yasemin Pamukçu'nun sunuculuğunu üstlendiği yayında, Türk dünyasının Türkiye'ye desteği de ele alınacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Irak Kerkük'ten yapılacak canlı bağlantılara ek olarak hazırlanan özel dosyalarla, Türk dünyasının deprem bölgesindeki dayanışması ortaya konularak, nevruz mesajları paylaşılacak.

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