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Kültür

TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul" yarın izleyiciyle buluşuyor

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", yarın akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Ümit Aksoy  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul" yarın izleyiciyle buluşuyor Fotoğraf: TRT

İstanbul

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin’le iş birliği yaparken, Kenan’ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta’nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta’nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal’in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

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