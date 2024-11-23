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Kültür

TRT'den "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne özel içerikler

TRT, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü televizyon ve radyo kanallarında yayınlayacağı özel içeriklerle kutlayacak.

Fatih Türkyılmaz  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
TRT'den "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne özel içerikler

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında TRT ortak yapımı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" 14.00'te, 16.00'da ise Lingo Türkiye'nin Öğretmenler Günü özel bölümü TRT 1'de ekranlara gelecek.

"Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" programı, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın hatıraları ışığında 12.00'de, görme engelli ses sanatçısı ve müzik öğretmeni Eyüp Sultan Aylar'ın kaval enstrümanıyla müzik yolculuğu ise 17.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'de, Türkiye'nin iki farklı yöresini, orada yaşanan hayatları, sevinçleri ve üzüntüleri anlatan belgesel "Çizgisiz Defter" 19.30, "Öğretmenim Canım Benim" de 22.00'de yayınlanacak.

Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini aşıkların mevsimine taşıyan "Nevbahar" 16.45'te TRT Müzik'te, Dilek öğretmenin meslek hayatına adım atma hikâyesi ve ailesinin gözünden yaşadıklarını anlatan "Bir Dilek Yetmez" programı da 19.30'da TRT Avaz'da ekranlara gelecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel TRT Kürdi "Hafta Sonu" programını, TRT EBA ise "Benim Hikayem", "Yeryüzleri", "Öğretmenim Canım Benim" ve "Tükenmeyen Kalemler" programlarını ekranlarına taşıyacak.

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