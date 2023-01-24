TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 17 Şubat'ta vizyona girecek
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi 17 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Hakan Evrensel'in aynı adlı romanından senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.
Filmin başrollerini ise Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu paylaştı.
Yapımcılığını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği film, 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen bir konuyu işliyor.
Filmin bugün yayınlanan afişinde başrol oyuncularına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.