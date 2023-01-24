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Kültür

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 17 Şubat'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi 17 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk   | 24.01.2023
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 17 Şubat'ta vizyona girecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Hakan Evrensel'in aynı adlı romanından senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.

Filmin başrollerini ise Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu paylaştı.

Yapımcılığını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği film, 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen bir konuyu işliyor.

Filmin bugün yayınlanan afişinde başrol oyuncularına yer verildi.

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