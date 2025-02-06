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Kültür

TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri Erzurum'un Tekman ilçesinde tamamlandı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri tamamlandı

İstanbul

İstanbul Sinema Evi'nden (İSE) yapılan açıklamaya göre, Tekman Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği filmi, Ahmet Duvar yazıp, yönetti.

İSE yapımı olan filmin yapımcılığını ise Abdulhamit Güler ve İclal Havva Köprücü gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Duvar, çekimler sırasında başrol ile birlikte soğuk kış şartlarının zemininde ciddi bir mücadeleye eşlik ettiklerini ifade etti.

Kışın toprağın donmasından ötürü Erzurum'da mezarların erken kazıldığını belirten Duvar, mezar yerinin kışın yetmediği durumda ortaya çıkan çetrefilli durumun hikayenin ana aksını oluşturduğunu kaydetti.

Yapımcı Abdulhamit Güler ise "Karayazı"nın zor şartlarda çekildiğini, bunun için yerel yönetimin ve Tekman'ın Toptepe köyü sakinlerinin desteğinin önemli olduğunu aktararak, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek'e teşekkür etti.

Başrolde Süleyman Kadim Kabaali'nin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Gürkan Korkmaz, Mert Can Sevimli, Suat Çakır ve Efsanur Polat bulunuyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Ethem Günhan, yardımcı yönetmenliğini Merve Özgez, sanat yönetmenliğini ise Zehra Demir üstlendi.

Erzurum'un sert kış şartlarında ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi ele alan "Karayazı" filmi, kışın donmuş toprakların altında, mezar kazmanın imkansız hale geldiği bir köyde, iki cenazenin ve bir mezarın yarattığı çatışmayı konu alıyor.


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