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Kültür

TRT ortak yapımı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" 9 Ağustos'ta gösterime girecek

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Kaptan Pengu ve Arkadaşları, dördüncü animasyon filmiyle izleyiciyle buluşacak.

Özlem Limon  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
TRT ortak yapımı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" 9 Ağustos'ta gösterime girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kaptan Pengu ve arkadaşlarının Okyanus Melekleri Ormanı'nı kurtarma çabalarını eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatacak olan film, tatil köyüne dönüştürdüğü ormanda meydana gelen bir kaza sonrası bütün gruplardan dışlanan Tili'nin gizemli biriyle tanışması sonrası yaşadığı maceraları ve aynı zamanda çevre koruma ve dostluk gibi önemli temaları da işleyecek.

Yapımcılığını Siyahmartı Animasyon Ajansı'nın üstlendiği filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı. Ali Karaçam'ın yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

3D animasyon filmin konusu ise özetle şöyle:

"Tili, Okyanus Melekleri Ormanı'nın genel müdürü olarak ormanı bir tatil köyüne dönüştürmüş ve turistleri çekmeyi başarmıştır. Ancak, buzda meydana gelen bir çatlak yüzünden penguenlerin evleri zarar görür ve orman halkı arasında tartışmalar başlar. Kaptan Pengu ve arkadaşları durumu anlamak için kuzeye gelirler fakat geldiklerinde Tili yoktur. Bütün gruplardan dışlanan Tili bu sırada yeryüzündeki kimsenin varlığından haberi olmadığı gizemli biriyle tanışmıştır. Bu ikili, birbirlerinden çok şey öğrenecek ve penguenler şehriyle, ormanı yeniden kurmak için uzun bir yolculuğa çıkacaklardır."

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