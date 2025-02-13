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Kültür

TRT İstanbul ve TRT Ankara Radyosu, "TRT Radyo Konserleri"ne imza atacak

TRT İstanbul ve TRT Ankara Radyosunun hazırladığı, "TRT Radyo Konserleri" yıl boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
TRT İstanbul ve TRT Ankara Radyosu, "TRT Radyo Konserleri"ne imza atacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, radyo ve dinleyici arasındaki bağı güçlendirmek, geniş bir repertuvarı doğru icralarla dinleyiciye sunmak ve geleneksel müzik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek konserler, TRT FM, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Radyo 3 kanallarından da canlı yayınlanacak.

Türk halk, Türk sanat, Türk pop müziği, hafif müzik ve caz orkestrası performanslarının dinleyiciye sunulacağı program, halka açık ve ücretsiz olarak yıl boyunca devam edecek.

TRT FM, Türk pop müziğinin en beğenilen, dinlenen ve hafızalardan silinmeyen örneklerini akustik icralarla halkla buluşturacak. Pop müziğe hakim sanatçıların gerçekleştireceği akustik konserler, her çarşamba 21.00'de Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda gerçekleşecek.

Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinin yer aldığı bir repertuvarın sunulacağı, "Türk Sanat Müziği Radyo Sanatçıları Konseri" her ayın ilk pazartesi 20.00'de Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda gerçekleşecek. Ses ve saz sanatçılarının koro ve solo icralarının yer alacağı konserde, TRT Radyolarının Türk sanat müziği arşivinden seçilen yeni bir repertuvar, deneyimli şeflerin yönetimiyle dinleyiciyle buluşacak.

Hoyratlar, bozlaklar, deyişler, ağıtlar ve zeybekler gibi Türk halk müziğinin sevilen örnekleri "Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri"yle her ayın son perşembe günü, 20.00'de Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda müzikseverlerle buluşacak. TRT repertuvarında yer alan, Anadolu'dan derlenen türküler, deneyimli şeflerin yönetimiyle ve Ankara Radyosunun ses ve saz sanatçılarının performansıyla beğeniye sunulacak.

"Big Band" türünün Türkiye'deki ilk örneklerinden olan ve Türkiye'nin seçkin caz müzisyenlerinin yer aldığı "TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 4 Mart, 10 Nisan, 30 Nisan ve 8 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

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