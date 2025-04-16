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Kültür

"Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi" Troya Müzesinde açıldı

Çanakkale'deki yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin simgeleri, Ezine Halk Eğitim Müdürlüğünün kadın kursiyerleri tarafından farklı ürünlere işlendi.

Burak Akay  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
"Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi" Troya Müzesinde açıldı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle Ezine Halk Eğitim Merkezine bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmen, usta öğretici ve tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi", Troya Müzesinde törenle açıldı.

Kanaviçe, seramik, sabun, deri aksesuar ve ahşap boyama eserlerin yer aldığı çok sayıda üründe, Troya tarihine ait mitolojik figürler, kahramanlar ve desenler tasvir edildi.

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Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine, bölgenin ve Ezine'nin tüm köyleriyle hem tarihi hem sosyal hem de akademik anlamda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak el sanatlarını desteklediklerini belirten Kızılgüneş, şöyle konuştu:

"Bölgede unutulmaya yüz tutan el sanatlarını Kaymakamlık olarak destekliyoruz. Çanakkale de zaten turistik bir yer ve çok köklü bir geçmişe sahip. Troya Müzesi de harika bir yer. Çok ziyaretçi alan bir yer. Dolayısıyla bu sene burada bir sergi yapmaya karar verdik. Güzel bir katılım oldu. Bölgenin tarihi dokusuna uygun bir şekilde sergimizi gerçekleştirdik."

Ezine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Çağatay da serginin Troya'nın izlerini taşıması anlamında da çok önemli olduğunu vurguladı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ise serginin 3 aylık bir çalışmanın eseri olduğunu anlattı.

Bu anlamda kursiyerlere Troya konusundaki öyküleri ve hikayeleri anlattıklarını dile getiren Gölcük, şunları kaydetti:

"Sergide kanaviçeyle yapılan Troya atları, Helen betimlemeleri var. Bugünkü geleneksel el sanatlarımızın Troya konusunu yorumlaması toprakla ve kültürle kurduğumuz ilişki konusunda çok önemli. Ezine Halk Eğitim Merkezini tebrik ediyorum. Bir yandan da kadınlarımızı bu konuda cesaretlendirdiler ve eğitmenler, kursiyerler tamamı kadınlardan oluşuyor. Ortaya harika bir iş çıktı."

Gölcük, serginin 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

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