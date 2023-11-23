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Kültür

Tekirdağ'da Öğretmenler Günü'nde açılan müzeyi 6 yılda 25 bine yakın kişi ziyaret etti

Tekirdağ'da 2017 yılında Öğretmenler Günü'nde açılan 301 eserin bulunduğu müze ziyaretçilerini eğitim tarihi yolculuğa çıkartıyor.

Mesut Karaduman  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Tekirdağ'da Öğretmenler Günü'nde açılan müzeyi 6 yılda 25 bine yakın kişi ziyaret etti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Namık Kemal Lisesinde çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan Tekirdağ Eğitim Tarihi Müzesi'nde Osmanlı'dan bugüne eğitim ile ilgili arşiv değeri taşıyan evrak, doküman, üniformalar, karneler, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, fotoğraf, katalog, video, film ve slayt gibi eğitim araç gereçleri yer alıyor.

Açılışından bugüne 25 bine yakın kişinin ziyaret ettiği müze öğrencilerin yanı sıra halkın da ilgisini çekiyor.

"Gezenler beğeniyor"

Okul müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu, AA muhabirine müzenin 24 Kasım 2017 tarihinde açıldığını anımsattı.

Kentin en köklü eğitim kurumlarından olması nedeniyle müzenin okullarında açıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Müzeyi her yıl 70 okul ziyaret ediyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyoruz. Bütün halkımızın gelip müzemizi görmesini istiyoruz. Müze ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin daha çok dikkatini çekiyor. Burayı gezerken çok heyecanlanıyorlar." dedi.

İmece usulü hazırlandı

Rehber öğretmen Serkan Tekinsoysal da müzeyi her yıl 4 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Müzedeki eşyaların toplanmasında diğer okullarında kendilerine destek olduğunu aktaran Tekinsoysal, "Topladığımız eserler içinden seçtiklerimizi burada sergiliyoruz. Şu anda elimizde kayıtlı 301 eser var. Osmanlıca ve Türkçe yazılmış belgelerin dışında derslerde kullanılan laboratuvar malzemeleri de var. Her öğrencinin ilgisini çeken eser farklı. Kömürle çalışan projeksiyon makinesi çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Tekinsoysal, özellikle ana sınıfı öğrencilerinin eserlerden çok etkilendiğini, emekli öğretmenlerin de müzeyi ziyaret ettiğinde duygulandığını anlattı.

"Geçmişin anlamını görüyoruz"

Öğrenci Sude Anıl ise kömürle çalışan projeksiyon makinesinin gelenlerinin ilgisini çektiğini ifade ederek "80'li yıllardan kalan karneler var. Burasını ilk defa gelip görenler şaşırıyor. Burada uzun süre zaman geçirmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Öğrenci Şevval Öz de özellikle öğrencilerin eski eşyaları gördüğünde şaşırdığını dile getirdi.

Öz, "Herkesin gelip burasını görmesi gerekiyor bence. Burayı gezince geçmişte her şeyin daha anlamlı olduğunu anlıyoruz. Günümüzde her şeye daha basit ulaşabiliyoruz. Geçmişte bir şeylere ulaşmak için daha çok çaba harcanıyormuş." dedi.

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