Dolar
43.50
Euro
51.85
Altın
5,026.96
ETH/USDT
2,726.90
BTC/USDT
82,431.00
BIST 100
13,777.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi

Türkiye'nin kültürel mirasını yansıtan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 24 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Fırat Çakır  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ ve çevresinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan, tarih öncesi çağlardan bugüne uzanan eserlerin sergilendiği müzede 4 bin 863 arkeolojik ve 1909 etnografik eser ile 17 bin 129 sikke bulunuyor.

Müzede en çok ilgi gören eserler arasında Kybele heykeli, Trak Kralı Kersebleptes'e ait mezar buluntuları ile Fayans Batığı'ndan çıkarılan eserler yer alıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın Helenistik, Antik Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müzenin de 1967 yılında kurulduğunu ve Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Karaküçük, yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"Osmanlı, Bizans ve Trak dönemlerine ait koleksiyonlarıyla dikkat çeken müzemiz, 2025'te 24 bin ziyaretçi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı." diyen Karaküçük, müzeyi geçen yıl en çok ziyaret edenler arasında Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin yer aldığını belirttti.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan günlük yaşam eşyaları, mezar buluntuları ve çeşitli arkeolojik eserlerin ziyaretçilere kapsamlı bir tarih yolculuğu sunduğunu aktaran Karaküçük, şu bilgileri paylaştı:

"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor.

2024 yılında 16 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, 2025'te ziyaretçi sayısını artırarak Trakya'nın kültür ve turizmde önemli merkezlerinden biri haline geldi. Trak medeniyetinden Osmanlı dönemine uzanan zengin koleksiyonuyla müze, tarih ve kültür meraklılarını ağırlamayı sürdürüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İzmir'de yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor
Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi

Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor

Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı
Gökgöl ve Mencilis mağaraları 2025'te 130 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Gökgöl ve Mencilis mağaraları 2025'te 130 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
Tekirdağlı itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağlı itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet