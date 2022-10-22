"Tebessüm", 10. Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluştu
Yönetmenler Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in imzasını taşıyan "Tebessüm", 10. Boğaziçi Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yaptı.
İstanbul
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Tebessüm", dünya prömiyerini Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirdi.
Gösterim sonrasında yönetmenler Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in yanı sıra yapımcı Hasan Avcı, oyuncular Onur Buldu, Adem Tosun, Güvenç Selekman ve Özlem Gök söyleşiye katıldı.
Sinema yazarı Gökşen Aydemir'in yönetimini üstlendiği söyleşide Sezgin Cengiz, gerçek bir hikayeden yola çıkarak filmi çektiklerini ifade etti.
Filmdeki her şeyin politik olduğunu söyleyen Cengiz, duyguları arada yaşamayı sevdiğini ve seyircinin filmde de bu arada kalma durumuyla karşılaşacağını belirtti.
Şiyar Gedik de filmin iki hafta gibi çok kısa bir sürede ortaya çıktığına işaret ederek, "Sete çıktığımızda herkes ne yapacağını biliyordu. Çok iyi hazırlandığımız bir film oldu." dedi.
Filmin oyuncularından Onur Buldu, komedi filmlerinin ardından böyle bir karakteri oynamakta zorlanıp zorlanmadığı sorusuna, "Herkesin içinde bir Mustafa var. Hayatının bir döneminde var en azından. Bu yüzden benim de Mustafa’yı bulmam çok uzun sürmedi." cevabını verdi.
Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in ilk uzun metrajlı filmi "Tebessüm", asık suratlılığıyla tanınan Mustafa ve babasının kesilen bacağı ile yaşadığı absürt olayları konu alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.