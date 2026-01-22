Sütun Dergisi son sayısında düşünür Judith Butler'i ağırladı
Sosyal bilimler ağırlıklı yazılar, çeviriler ve resimlerle okur karşısına çıkan Sütun Dergisi, 5. sayısında Prof. Dr. Judith Butler ile söyleşinin yanı sıra Michel Foucault, Jean Baudrillard ve Nacer Khemir'i sayfalarında ağırladı.
İstanbul
Post-yapısalcı düşünür Butler, Kasım Karakaş ve Affan Atakan ile yaptığı söyleşide, İsrail’in şiddet politikalarına değinerek, şunları kaydetti:
"Filistinlilerin yaşamını ehemmiyetsiz gören Arap karşıtı ırkçılığı hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Müdahalenin meşru görülmesi için önce Ukraynalıların bile 'beyazlaştırılma'sı gerekti. Avrupa devletleri artık 7 Ekim'in hemen akabinde şekil almış soykırıma karşı çıkmaya başlıyor fakat siyonizmin her daim Filistin topraklarını, yerli halktan mahrum bir ülkeye, bir 'tabula rasa'ya çevirmeyi amaçlayan proje olduğunu görmekte isteksizler. Nakbe'nin her zaman 7 Ekim'den daha önce de soykırımsal boyutları vardı. Filistin'deki ölüm ve açlığı çok sonradan kınayan Avrupa milletleri, bunu 'insancıllık' adı altında yapıyorlar ki, onları bizzat siyonizmin soykırımcı boyutlarını kabul etme mecburiyetinden kurtarıyor."
Yeni sayıda birçok yazı, şiir ve öykü okurla buluşuyor
Genel yayın yönetmenliğini Kasım Karakaş'ın üstlendiği derginin kış-bahar sayısında Saltuk Buğra Çiftçi "Mantıksal İndirgemeciliğin Savunması", Tibet Yılmazer "Eleştirinin Ters Yüzü: Modern Eleştirinin Kökenleri", Taha Mirza Arıkan "Felsefenin Avrupa Merkezci Tutsaklığını Aşmak", Kasım Karakaş "Sembolik Değer Kıskacı, Entelektüel Haz Rejiminin Yankısı ve Kulübeden Toplumsal Hafızanın Seyrine Dair Notlar", Affan Afakan "Gibonyan Bir Deli Gömleğinin Arkeolojisi: Osmanlı Tarihini Gerileme Mitinin Ötesinde Anlamak", Esin Merve Özçetin "Yakın Çağın Prototipi: Yapay Zeka", Sefa Demirocak "Kaygı ve İradenin Münzevi Dansı: Ansikte Mot Ansikte", İbrahim Berkan Karataş "Bir Gölge Oyunu Olarak Yapay Zeka: Gerçek, Emek ve Politik Olana Dair", Yusuf Sancar "Umberto Eco: Orta Çağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik", Hayati Yusuf Mantar "Bir Endülüs Seyahatnamesi" yazılarıyla yer aldı.
Ayrıca Jean Baudrillard'ın "Bütünsel Gerçeklik" yazısı Fransızca orijinaliyle birlikte Talha Demirci'nin, Michel Foucault'un "3. Ders: Cinsel Davranış" yazısı da Ömer Faruk Şahbaz'ın çevirisiyle okura sunuldu.
Oğuzhan Oğuzbey'in "İnkar Günleri" öyküsüyle konuk olduğu dergide, Hapeesee Salae'nin iki resmi ile Ahmet Faruk Ertaş, Hüseyin Emre Öz ve Yusuf Öncü'nün şiirleri bulunuyor.
Şehabettin Sühreverdi'nin "Pertevname Risalesi" (Parıltılar Kitabı), Kutbuddin Razi'nin "İşraki Hikmette Varlığın Hakikati ve İlkeleri" de Farsçadan Emre Taşdemir'in çevirisiyle okurla buluşuyor.
Sadık Yalsızuçanlar, Aşık Veysel'i anlattığı "Dostlar Beni Hatırlasın…" yazısıyla, Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir ise "İki Rüya Yolcusu" öyküsüyle dergiye katkı sundu.