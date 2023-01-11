Süleyman Çelebi Sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı
"Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Süleyman Çelebi Sergisi" İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) gerçekleştirilen sergide 75 eser yer aldı.
Sergide, hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatının yansıtıldığı tabloların yanı sıra deri pano, kalem işi tablo, tuval boyama, çınar yaprağı ve ahşap rölyefler ile dönemin kültürünü yansıtan çalışmalar da ilgi gördü.
Sergide ayrıca Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde dokunup tasarlanan, Süleyman Çelebi'nin yaşadığı döneme ait devlet erkanı ve sosyal yaşamdaki halkın giysilerinden esinlenerek hazırlanan koleksiyondan bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
"Süleyman Çelebi'yi eserleriyle yansıtmaya çalıştık"
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen eserlerin enstitüde çalışan öğretmenlerin, sanatçıların ve usta öğreticilerin yaklaşık bir yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
Geçen yıl hem "Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" hem de Süleyman Çelebi yılı olması dolayısıyla çalışmalarının ilgi gördüğünü belirten Karakoç, "Bursa'da yaptığımız bu etkinlikleri bugün de İstanbul'a taşıdık. Sadece Bursa'nın değil İslamiyet'in ve Türkiye'nin önemli, kadim değerlerinden olan Süleyman Çelebi'yi eserleriyle, dönem kültürüyle her alanda yansıtmak için bu çalışmalarımızı sanatseverlerin beğenisine sunduk." dedi.
"Şehrimize vefa duygusuyla bu eserleri oluşturduk"
Karakoç, farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda özenle üretilmiş eserlerin sergide yer aldığını ve mutlaka görülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kadim değerlerimize önem ve değer verdikçe yaşaması daha uzun süre devam edecektir. Biz şehrimize, kentimize ve kentimizin değerlerine vefa duygusuyla bu eserleri oluşturduk. Bunun devamlılığı için sanatseverlerin gelip eserlerimizi incelemesini, görmesini istiyoruz."
Açılışa TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nazan Alpural, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Pamukoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.
Daha önce de Bursa'daki Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan sergi, 19 Ocak'a kadar TİEM'de ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.