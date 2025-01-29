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Kültür

Şubat ayında her akşam farklı bir film TRT 2 ekranında olacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Fatih Türkyılmaz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Şubat ayında her akşam farklı bir film TRT 2 ekranında olacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de şubat ayında her akşam bir film, orijinal dilinde ekrana gelecek.

1 Şubat​'ta "Acemi Golfçü" (The Phantom of the Open), 2 Şubat​'ta "​Aşırıcılar" (The Secret World of Arrietty), 3 Şubat​'ta "​Kovan" (Zgjoi), 4 Şubat​'ta "​Kemik İliği" (Maghze Ostokhan), 5 Şubat​'ta "İki Şafak Arasında", 6 Şubat​'ta "​Başka Bir Dünya" (Un Autre Monde)", 7 Şubat'ta​​"Akasyalar" (Las Acacias), 8 Şubat​'ta "​Tyson'ın Koşusu" (Tyson's Run), 9 Şubat'ta "Vurgun" (Narcosis), 10 Şubat​'ta "​Macarlar" (Magyarok), 11 Şubat'ta "​Jüpiter Macerası" (Europa Report), 12 Şubat​'ta "​Ceviz Ağacı", 13 Şubat'ta​ "Dilsiz", 14 Şubat​'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 15 Şubat'ta "​Pinokyo" (Pinocchio) izlenebilecek.

"Göçebeler Diyarı" (Nomadland) 16 Şubat​'ta, "Babam" (Otac) 17 Şubat​'ta, "Sevgi Dolu Yaşam" (Love Life) 18 Şubat​'ta, "Hayat" 19 Şubat'ta, "Olli Maki'nin En Mutlu Günü" (Hymyileva Mies) 20 Şubat​'ta, "Sanat Okulu 1994" (Art College 1994) 21 Şubat​'ta, "Notting Hill'deki Pastane" (Love Sarah) 22 Şubat'ta, "Kutup" (Arctic) 23 Şubat​'ta, "Mezuniyet" (Bacalaureat) 24 Şubat'ta, "Ayrı Dünyalar" (Ouistreham) 25 Şubat​'ta, "Gölgeler İçinde" 26 Şubat​'ta, "Nabat" 27 Şubat​'ta, "Yola Devam" (Hit the Road) ise 28 Şubat​'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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