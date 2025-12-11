Dolar
42.62
Euro
50.18
Altın
4,230.69
ETH/USDT
3,192.90
BTC/USDT
90,256.00
BIST 100
11,236.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş yaklaşık 3,9 milyon dolara satıldı

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin 50 yıl önce tanıtımını yapan afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara alıcı buldu.

Nuri Aydın  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş yaklaşık 3,9 milyon dolara satıldı

İstanbul

Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung’un akrilik ve airbrush tekniğiyle 1977'de hazırladığı afiş, ABD'deki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu.

Film vizyona girmeden iki hafta önce sergilenen ve çok beğenilen ikonik afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylelikle, 1 milyon dolardan satışa çıkarılan afiş, "Star Wars" serisine ait en yüksek fiyatlı eser ve tüm film endüstrisindeki en değerli afiş çalışması oldu. Önceki rekor ise 3,6 milyon dolara satılan "Star Wars" filmlerindeki kötü karakter Darth Vader'in ışın kılıcına aitti.

Afişin, yapımcı Gary Kurtz’un ofisinde asılı durduğu ve daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, afişte Luke Skywalker'ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, arkasında Prenses Leia'nın yer aldığı kompozisyonun üzerinde Darth Vader silueti bulunuyor.

Öte yandan, afişin diğer tarafında ise X-wing savaşçıları saldırıya geçerken Han Solo ve Skywalker'ın madalya aldığı sahne resmediliyor.

Heritage Auctions yetkilileri, tablonun yalnızca bir film hatırası değil, aynı zamanda Amerikan pop kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Star Wars" serisinin küresel hayran kitlesinin de satış fiyatını yükselten etkenler arasında bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Konaklama yerleri için itfaiye raporu zorunluluğunun kapsamı netleştirildi
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Benzer haberler

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş yaklaşık 3,9 milyon dolara satıldı

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş yaklaşık 3,9 milyon dolara satıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet