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Kültür

Sony Music, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanan şirketleri uyardı

Zeynep Katre Oran  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Sony Music, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanan şirketleri uyardı

Ankara

Amerikan müzik şirketi Sony Music, teknoloji şirketlerine, yapay zeka (AI) sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Sony Music, 700 firmaya gönderdiği mektupta, "sanatçılarının müziklerinin izinsiz kullanılmış olabileceğine" inanmak için sebepleri olduğunu belirtti.

Aralarında Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketleri, yapay zeka sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları hakkında uyaran Sony Music, yetkisiz kullanımın yasal sıkıntılara yol açabileceğini kaydetti.

Söz konusu mektupta, firmalardan, hangi şarkıların yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanıldığı, şarkılara nasıl erişildiği ve şarkılardan kaç kopya yapıldığı gibi soruları yanıtlamaları istendi.

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