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Kültür

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, sanatçı Sinan Akçıl'ın konseriyle başladı.

Orhan Onur Gemici  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaz aylarında başkentliler için bir dizi ücretsiz konser ve etkinlik planlandı. Bu kapsamda sahne alan ilk isim, sanatçı Sinan Akçıl oldu.

Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Bu ay iki konser daha olacak

Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek.

Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"www.milletkultur.gov.tr" internet sitesinden merkezde düzenlenecek etkinlik takvimine ulaşılabiliyor, etkinlikler için davetiye oluşturulabiliyor.

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