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Kültür

'Sezar'ın Kalesi'ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın dünyaca ünlü, "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)" sözünü söylediği belirtilen Zile'deki tarihi kalede sürdürülen kazı çalışmalarında antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor.

Ekber Türkoğlu   | 26.09.2022
'Sezar'ın Kalesi'ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor

Tokat

Tokat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Tekin'in bilimsel sorumluluğunda, Dr. Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Uyanık'tan oluşan ekip tarafından kalede 8 Eylül'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Şengül Dilek Ful, AA muhabirine, bu yıl antik tiyatronun bulunduğu alanda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Antik tiyatronun seyirci basamaklarının bir bölümünün bu yılki kazılarda ortaya çıkarıldığını belirten Ful, "Antik tiyatronun basamakları kesme taş bloklardan yapılmış. Tiyatronun orta bölümü ise kaya bloklardan yapılmış." dedi.

Ful, amaçlarının antik tiyatroyu tamamen ortaya çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

Zile Kalesi'nin antik tiyatro bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce verilen kazı izninin ardından Valilik tarafından sağlanan 200 bin lira ödenekle başlayan bu yılki üç haftalık kazı çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Tarihi kaynaklarda, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus asıllı Basforos Kralı 2. Pharnake ile Zile Altıağaç mevkisinde çetin bir savaş yaptığı belirtiliyor. İki taraftan da büyük kayıplar verilen savaşı Sezar'ın kazandığı, bunun üzerine dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)" sözünü söyleyerek durumu Roma Senatosu'na bildirdiği ifade ediliyor.

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