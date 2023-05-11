Dolar
19.56
Euro
21.34
Altın
2,015.49
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,826.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da Gençlik ve Kadın Buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen İTO aylık meclis toplantısında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da STK’lar ile toplantı programında konuşuyor.
logo
Kültür

Selimiye Camisi'nde restoresi tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı

Restorasyondan geçen Selimiye Camisi'nin kurşun kaplama işlemleri tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı.

Salih Baran  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Selimiye Camisi'nde restoresi tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Kubbe kurşun serimi öncesi yerinden sökülen bakır alem temizlik çalışmasından geçirildi, onarım gereken yerlere müdahale sonrası altın varak kaplaması yapıldı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem, kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor.

İşçiler 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle taşıyıp merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıyor.

Alemin yerine 2 günde takılacağı öğrenildi.

"Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık"

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının sonunda başlatılan restorasyonun sürdüğünü söyledi.

Amaçlarının caminin aslına uygun, en az müdahaleyle gelecek kuşaklara aktarılması olduğunun altını çizen Saraç, şöyle konuştu:

"Restorasyon kapsamında daha önceki restorasyonlarda uygulanan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar ve sıvaların itinalı raspa çalışmalarını yaparak yapıdan uzaklaştırdık. Yapının üst kurşun kaplamalarının sökümünü gerçekleştirdik. Caminin statik durumunu gözden geçirdik ve statik modelleme çalışmalarını yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde caminin ve minarelerin statik yönden ciddi bir sorunu olmadığını gördük ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerin onarım çalışmalarını ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı
İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu
Seçim günü yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Benzer haberler

Selimiye Camisi'nde restoresi tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı

Selimiye Camisi'nde restoresi tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet