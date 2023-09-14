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Kültür

Savatra Antik Kenti'nde bulunan sunak, 1800 yıl öncesinin sosyo-kültürel yapısına ışık tutuyor

Konya'nın Karatay ilçesinin Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, gün yüzüne çıkarılan sunak, kentin o dönemdeki yaşantısına ışık tutuyor.

Savaş Güler  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Savatra Antik Kenti'nde bulunan sunak, 1800 yıl öncesinin sosyo-kültürel yapısına ışık tutuyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. İlker Işık başkanlığında 2017'de yüzey araştırmalarına başlanan, özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi heyecan yaratan antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, AA muhabirine, bu sezon mayıs ayından beri kazı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk etapta bütün ekiple Roma tiyatrosundaki kazı çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Işık, "Kazı çalışmaları kapsamında, basamaklar üzerine devrilmiş olan blokların kaldırılması sırasında bir sunak bulduk. Bu sunağın sağlam bir şekilde karşımıza çıkması bizi çok heyecanlandırdı ve sevindirdi." dedi.

Işık, sunağın, bloklar altında kalması nedeniyle çok az tahrip olduğunu, herhangi bir kırılma veya parçalanma görülmediğini anlattı.

Sunaktaki Grekçe yazıtın tercümesi yapıldı

Sunakta, dört sıradan oluşan bir Grekçe yazıtla karşılaştıklarını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"İşin uzmanı olan hocalarımıza danışarak, bu yazının tercümesini yaptırdık. Sunağın, bölgede yaşayan 'Aurelia' isimli bir teşkilat ya da hanedan tarafından, bu tiyatroya yapılan bir bağış olduğu tespit edildi. Bu bağlamda hem tiyatronun dönemini net bir şekilde yorumlama şansına sahip olduk hem de dönemin kültürel ve sosyolojik yapısı konusunda bilgi edindik. Sunağın ön yüzünde bir asker betimlemesi, bir tarafında sancak, diğer tarafında da bir zafer çelengi görüyoruz. Bu figürler de bu kişilerin muzaffer bir başarı elde ettiğini yansıtıyor. Burası zaten bir Roma askeri garnizon bölgesi olduğu için bu durumla örtüşüyor. Sunağın, hem yazı karakterleri hem de tiyatrodan elde edilen bulgularla örtüştüğü için 2'nci veya 3'üncü yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz."

Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında sona gelindi

Işık, yaklaşık 3 yıldır antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Oturma sıralarının yer aldığı "kavea" bölümüyle sahne binasının ortaya çıkarıldığını aktaran Işık, "Kazı çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından, restorasyon çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Tahrip olan kısımları artık net bir şekilde görebiliyoruz. Tiyatrodaki oturma basamaklarının az olmasından dolayı restorasyonunun kolay olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.


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