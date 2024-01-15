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Kültür

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 487 yaşında

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin kuruluşunun 487. yılı vesilesiyle program düzenlendi.

İsmail Özdemir, Elvır Hodzıc  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 487 yaşında Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic/AA

Saraybosna

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanenin İslam Birliği içindeki kurumlardan biri olduğunu ve eğitim alanında önemli projeler yaptıklarını söyledi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin, Müslüman Bosna Hersek halkının hatırasının korunduğu bir yer olduğunu dile getiren Kavazovic, "Kütüphane, toplumumuzda özel bir yere sahiptir. Bu kütüphanenin değerini biliyoruz ve bize sunduklarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Kütüphane Müdürü Osman Lavic ise, aynı zamanda yeni binalarına taşınmalarının 10. yılı olduğunu anımsatarak, yeni binada kütüphanenin arşiv, müze, bilimsel araştırma ve kültür bölümlerinin faaliyetlerini aynı anda geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Lavic, kütüphanede kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştıklarını aktararak, bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında, kütüphanenin çalışmalarına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Yaklaşık 10 bin el yazma esere ev sahipliği yapıyor

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, 8 Ocak 1537'de dönemin Saraybosna kadısının, Gazi Hüsrev Bey Vakıfnamesi'ni onaylamasıyla kuruldu.

"Ülkenin en eski kütüphanesi" olarak kayıtlara geçen Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde yaklaşık 10 bin el yazma esere ev sahipliği yapıyor.

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