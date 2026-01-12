Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, entübe edildi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

İstanbul

Sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi desteklemek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.

Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan Haldun Dormen'in sağlık durumu doktorları tarafından yakından takip ediliyordu.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

