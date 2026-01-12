Sanatçı Haldun Dormen entübe edildi
Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, entübe edildi.
İstanbul
Sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi desteklemek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan Haldun Dormen'in sağlık durumu doktorları tarafından yakından takip ediliyordu.
Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.