Dolar
32.60
Euro
34.80
Altın
2,379.12
ETH/USDT
3,101.00
BTC/USDT
64,840.00
BIST 100
9,480.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık

Küratörlüğünü Ayşenur Karadibek ve Sevgi Akgül'ün yaptığı "Sanata Dair" karma sergisi, Büyük Çamlıca Camisi sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık Fotoğraf: Ubeydullah Erdoğan/AA

İstanbul

Tamamı ev hanımı sanatçılar tarafından yapılmış modern çalışmaların yanı sıra klasik suluboya, hat, minyatür, çini, gravür, yağlıboya ve kolajların da bulunduğu sergide, 300'den fazla eser yer alıyor.

Ayşenur Karadibek'in öğrencileriyle, bağımsız sanatçıların da dahil olduğu sergide, 9-13 yaşlarında 3 sanatçının eserleri "Minik Sanatçılar" bölümünde sergileniyor.

"Her yaştan sanatseverin katılımı bizi onurlandıracaktır"

Serginin küratörlerinden Sevgi Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eserler Ayşenur Karadibek hocamızın kendi atölyesinde ve bağımsız sanatçıların çalışmaları değerlendirilerek karma olarak seçildi. Sergi, özellikle görülmeye değer Ayasofya'nın müze öncesi 1934 yılı dönemini yansıtan eserlerden, çeşitli kolajlardan, herkesin zevk alabileceği birbirinden farklı ve benzersiz eserlerden oluşmaktadır." dedi.

Serginin başlığındaki gibi sanatın her dalından eserleri beğeniye sunduklarına işaret eden Akgül, "Farklı sanat dallarında çeşitli tekniklerle çalışan yaklaşık 30 kadının icra ettiği eserler ile buluşabilirsiniz. Sergi, 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak gezilebilir. Her yaştan sanatseverin katılımı bizi onurlandıracaktır." diye konuştu.

"Sanat, ruhun maddede şekil almış halidir"

Diğer küratör Ayşenur Karadibek ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanat, ruhun maddede şekil almış halidir. Bu eserlere hayranlık duyuşumuz ruhun aldığı şekillerin bizde bıraktığı etkidir. Örneğin Allah'ın cennet tasvirinin her sanatçıda farklı bir his oluşturduğunu düşünün. Ortaya ihtişamlı birçok eser çıkacaktır. Bu yüzden sanatçılar ince duygulara sahip özel ve nitelikli insanlardır. Maharet Rabbi bulmaksa yetenekler bu yönde kullanılmalı."

Sergiye 5 eseriyle katılan Ebru Sertbaş da resim yapma hevesinin çocukluğunda izlediği Bob Ross yayınları ile başladığını dile getirerek, "Sonrasında aldığım çeşitli eğitimlerle profesyonel olarak resim yapmaya başladım. 6 Şubat depremleri sonrası gönüllü olarak katıldığım resim etkinliklerinde çocukların rehabilite olmalarına destek oldum. 'Sanata Dair' sergisinde de 5 adet eserimle ilk defa kendi şahsımla sanatçı olarak bulunuyorum. Eserlerimden 'Free Palestine' adlı akrilik tablomun geliri, Gazze'ye bağışlanacak. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınlar ve ev hanımları olarak sanatla irtibatlarının önemine değinen sanatçı Şirin Açıkkapu, "Bütün dünyada kadınların sanat alanında hak ettikleri bir dönemin içinde bulunuyoruz. Bizler kadın olarak birçok kimliğimiz ile var olurken, sanat bizim için kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz en gerçek alan. Bizlere bu fırsatları sunan eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergi, 27 Nisan'a kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanlığının "Savunma Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı
Türkiye, İsrail-İran geriliminde tarafları daha büyük çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor

Benzer haberler

"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık

"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet