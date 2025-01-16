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Kültür

Samsunspor Futbol Akademisi'nde sporcuların sanatla kültürel birikimleri artırılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ile Samsunspor Futbol Akademisi arasında genç sporcuların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla işbirliği yapılacak.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Samsunspor Futbol Akademisi'nde sporcuların sanatla kültürel birikimleri artırılacak Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, Neuro Technical Soccer Laboratuvarı Yönetmeni Doç. Dr. Adnan Aydemir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güngör, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan ile il koordinatörü Aykut Köselerli'yi ziyaret etti.

Görüşmede, genç sporcuların fiziksel eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemenin önemi vurgulandı.

Bu kapsamda Samsunspor Futbol Akademisi bünyesindeki sporcuların SAMDOB'daki etkinliklere katılımını sağlamak üzere proje başlatılmasına karar verildi.

Söz konusu işbirliği sayesinde genç sporcular, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırarak çok yönlü bireyler olma yolunda önemli adım atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salcan, sanat ve sporun toplumların gelişiminde kilit rol oynayan iki önemli alan olduğunu vurgulayarak, "Bu işbirliğiyle genç sporcularımıza sanatı tanıtarak kültürel birikimlerini artırmayı ve çok yönlü bireyler olmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesi olarak bu tür projelerle gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç sporcularımızın fiziksel gelişimlerinin yanında sosyal ve kültürel birikimlerini de artırmak bizler için büyük öncelik. Samsun Devlet Opera ve Balesi ile başlattığımız bu proje, gençlerimize sanatı sevdirecek ve onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

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