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Kültür

Şair İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300. yılında İstanbul'da anılacak

Bursa'nın manevi mimarlarından biri olarak gösterilen İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Şair İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300. yılında İstanbul'da anılacak

İstanbul

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliği himayesinde, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ve İsmail Hakkı Bursevi Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, İsmail Hakkı Bursevi'nin düşünce dünyası ve eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde, 7-19 Şubat'ta Bursevi'nin eserlerinden oluşan "Bursevi'nin Kaleminden" adlı özel hat sergisi düzenlenecek.

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