Kültür

"Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen "Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
"Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul

İBB Kültürden yapılan açıklamaya göre, Çallı'nın sanat yolculuğunu aktaran sergide, portrelerden manzaralara, figüratif anlatılardan naturalist yorumlara uzanan özel bir seçki yer alıyor.

Toplam 24 fotoğraf ile 64 yağlı boya ve karışık teknikte eserden oluşan sergi, hem ürettiği eserler hem de yetiştirdiği öğrencilerle Türk sanat tarihinde önemli bir yere sahip sanatçının tutkulu yaşamını, eğitmen kimliğini ve Türk resmine bıraktığı kalıcı izi ele alıyor.

Sergi, 5 Nisan'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.


