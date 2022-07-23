Rasim Özdenören'in vefatı edebiyat ve sanat dünyasını yasa boğdu
Yazar Rasim Özdenören'in vefatı üzerine kültür sanat dünyasının önemli isimleri üzüntülerini paylaştı.
İstanbul
Şair İbrahim Tenekeci, twitter'da yaptığı paylaşımda, "Gül yetiştiren muhterem ağabeyimiz Rasim Özdenören dünya hayatına veda etmiştir. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Kıymetli bir insanı kaybetmenin üzüntüsüyle..." ifadelerini kullandı.
Yazar Savaş Ş. Barkçin üzüntüsünü, "Sevgili Rasim Özdenören ağabey Hakka yürümüş. Üzerimizde çok emeği olan gerçek bir ağabeydi. Muhabbetli, dirayetli ve salim bir mümin idi. Mevlâ rahmet eyleye." sözleriyle paylaştı.
Şair Adem Turan ise Özdenören ile bir hatırasını şöyle anlattı:
"Rasim Özdenören, Güzel Adamlar'ın sonuncusunu da yitirdik; ebedi aleme yolculuyoruz; üzgünüz çok!
O, Yedi Güzel Adam'ın belki de en özel olanıydı. Yazdığı kitaplar bir yana, O, gül yetiştirdi bahçesinde yaşadığı sürece ve bizim kuşağımız da o gül bahçesinde yetişti; o bakımdan çok nasipliyiz biz. Bundan on yıl kadar önceydi. İstanbul'a gelmişti bir program için. Beni aradı, yanında eşi de vardı. Cahit ağabeyin (Zarifoğlu) mezarını ziyaret etmek istediğini, beni de almak istediğini söyledi. Nasıl sevinmiştim, ah, nasıl! Halbuki beni aramayabilirdi, yalnız gidebilirdi, ya da ne bileyim, başka birilerini arayabilirdi. Bu olay beni çok ama çok mutlu etmişti; unutamıyorum O'nun bu inceliğini. Bir de 'Adem ağbi'; zaman zaman da 'Adem baba' deyişi çok güzeldi benimle konuşurken. Türk Edebiyatı çok önemli bir 'çınarını' daha yitirdi; öksüz kaldık. Makamı âlî, mekanı cennet olsun..."
Yazar Saadettin Acar, sosyal medyadaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Hüküm Allah’ın. Gül yetiştiren adam, güzel ağabeyimiz Rasim Özdenören göçmüş. Üzgünüz, çok üzgünüz. Önemli bir mütefekkir, büyük bir sanatçıydı. Öncümüzdü. Allah rahmetiyle muamele buyursun, mekanı cennet olsun. Aziz ruhu için el-Fatiha."
Yazar Selahattin Yusuf ise paylaşımında Özdenören ile bir hatırasını aktardı:
"1994’tü galiba. DPT binasından bir saat kadar yürümüş, Kolej civarındaki evine ulaşamamıştık. O rampa gözümün önünde hala. Durup nefeslendi. Ayrılmadan önce bana üç isim verdi, bunlar benim yazarlarım diyerek: Faulkner, Dostoyevski, Dos Passos. Sonuncusuna hiç giremedim. İlk ikisiyle ise o gün bu gündür birlikte yaşarız. Rasim bey ağır, bina kurar gibi konuşur, gözlerinin içiyle yüzü yine yavaş bir gülümsemeye birlikte açılırdı. Kısık seste bile yanıktı sesi. Derdi gizli, dostluğu ilaçtı. Nurlar içinde yatsın."
Şair Ömer Yalçınova da "Rasim Özdenören bence 7 Güzel Adam’ın ilk ve son yıldızıydı. Allah rahmet eylesin. Her buluşmamızı dün gibi hatırlıyorum. Her söz ve davranışıyla adeta öğretmendi. Güllerle karşılanmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yazar Yıldız Ramazanoğlu, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Rasim Özdenören’i kıymetli yazarlığının ötesinde insanlara kendini değerli hissettirmesiyle, tevazusuyla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini paylaştı.
Şair Hüseyin Akın ise "Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören Ağabey Hakka yürümüş. Bir neslin aydınlanmasında sembol isimlerdendi. 'Ben Ve Hayat Ve Ölüm' ile ömrünü geride kalanlara bir hikaye olarak bırakıp vuslata erdi. Mekanı cennet olsun." şeklinde bir mesaj yazdı.
Yazar Cihan Aktaş, "Sevgili Rasim Özdenören Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yeni Devir yıllarından, Çok Sesli Bir Ölüm'den ve Ruhun Malzemeleri'nden bu yana okuyucusuyum. Eşi, kıymetli Ayşe Özdenören’e, bütün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Boşluğu şimdiden hissediliyor. Nur içinde yatsın." ifadelerine yer verdi.
Yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Râsim ağabeye rahmet dilerim. Rûhu şâd, mekânı cennet olsun." yazdı.
Müzisyen Ömer Karaoğlu ise "Rabbim rahmet eylesin. Rasim Özdenören ağabey için dua…" ifadesiyle üzüntüsünü belirtti.
Yazar ve senarist Tarık Tufan, "Gül Yetiştiren Adam, gül kokulu hayat yolculuğunu tamamladı. Ahireti de ömrü gibi gül koksun. Allah rahmet eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
Karikatürist, çizer Hasan Aycın ise "Ölüm, insanın kendi öz yurduna terhisidir. Rasim abi de terhis oldu... Makamı ali, hatırası aziz olsun." ifadelerine yer verdi.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, kurum olarak verdikleri ödülle usta ismin fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri paylaştı:
"Değerli edebiyatçımız ve fikir adamımız Rasim Özdenören'in vefat haberini büyük bir teessür hissiyle aldım. Allah rahmet etsin. Eserleri onu yaşatacaktır."
Mehmet N. Eryarsoy usta ismin farklı bir yönüne dikkat çekti:
"Gül Yetiştiren Adam Rasim ağabey, usta, bilge, öncü ve tanıyanların bildiği gibi eserlerindeki ciddiyet ve ağırbaşlılığının aksine nüktedandı."
Öykücü, eleştirmen Necip Tosun, birlikte fotoğrafı eşliğinde yazarla bir anısını paylaştı:
"11.08.2012 Rasim Özdenören’le iftarı bekliyoruz. Birazdan kalkacak, bu fotoğraftan çıkacağız. Abi diyorum neyi kaybettiğimizi anlat. “Sezai Karakoç’la Nuri Pakdil İstanbul’da aynı evde kalırlardı.” diyor, “Ben de sık sık giderdim o eve.” Ne konuşurdunuz diyorum “Mesela” diyor…"
Yazar Ahmet Mercan mesajında "Nesillere Müslümanca düşünmeyi, yaşamayı öğreten, sözüyle ve tavrıyla güzel örnek/ önder olan ağabeyim R. Özdenören’e Mevlam rahmet etsin. Onu kitaplarından sevdik; yaklaşınca daha çok sevdik. Büyük değerimiz fikirleriyle yaşayacak." ifadelerine yer verdi.
Aykut Ertuğrul kendisine kitabıyla seslenen Özdenören'i şu cümleleriyle hatırlattı:
"Bayramlarda arayıp kendimi tanıtınca kızar, “Mümkün Öyküler Aykut, tanımaz mıyım hiç” derdi. Bir görüşmemizde çantasından kitabımı çıkarıp, öykülerim hakkında hepsi yerli yerinde eleştirilerde bulunmuştu. Öyküye dair merak ve heyecanının eksildiğini hiç görmedim Rasim Bey’in. Varlığı ve yazdıklarıyla pek çok insanı etkiledi, yola çıkardı. Büyük adamdı Rasim Özdenören, “güzel adam”dı."
Yazar Mustafa Armağan duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Adamdı. Güzel Adamdı. Hakikaten güzel Adamdı. Yalnız kalemiyle değil, kelamı ve insanlığıyla da örnek alınacak biriydi Rasim Özdenören. İşte o, adam gibi adam biraz önce beka alemine göçtü. Boynumuz bir kere daha bükük kaldı. Allah cc rahmetiyle muamele etsin Rasim Özdenören Ağabey'e."
İz Yayıncılık, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, Hece Yayınları ve Dergileri, İzdiham Dergisi, İstanbul BirNokta, SabitFikir, Fikriyat, Ay Vakti, AGD Anadolu Gençlik ve Türkiye İlahiyatlar Derneği de baş sağlığı mesajı yayınladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.