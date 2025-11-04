Dolar
Kültür

Rami Kütüphanesi'nde "Mantıku't-Tayr ve Kuşların Hikayesi" konuşuldu

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" adlı söyleşi dizisi başladı.

04.11.2025
Rami Kütüphanesi'nde "Mantıku't-Tayr ve Kuşların Hikayesi" konuşuldu

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 15 söyleşi olarak planlanan dizinin ilk etkinliğinde Doç. Dr. Turgay Şafak "Attar, Mantıku't-Tayr ve Kuşların Hikayesi" başlıklı konuşma yaptı.

Programda, İran edebiyatının ve tasavvuf düşüncesinin önemli isimlerinden Feridüddin Attar'ın hayatı ve eserleri ile Mantıku't-Tayr eserinin edebi, felsefi ve sembolik yönleri mercek altına alındı.

Doç. Dr. Şafak, konuşmasında, Attar'ın yaşadığı dönemin düşünsel atmosferine değinerek, şairin eserlerinde insanın içsel yolculuğunu ve hakikate ulaşma çabasını nasıl anlattığını aktardı.

Mantıku't-Tayr'ın, Hüdhüd kuşunun rehberliğinde hakikati arayan kuşların sembolik yolculuğunu konu aldığını belirten Şafak, eserin "İnsanın kendi benliğini ve yaratılış gayesini keşfetme süreci" olarak da okunabileceğini ifade etti.

Şafak, Hüdhüd kuşunun rehberliğinin sufi gelenekteki yerini, Attar'ın insan ruhuna dair gözlemlerini ve eserin yazılış sürecine dair detayları da anlattı.

Söyleşi dizisinde 15 hafta boyunca "Simurg'un sembolizmi", "Şeyh San'an Hikayesi" ve "Attar'ın Vadileri" gibi başlıklar ele alınacak.

Etkinliklere katılmak isteyenlerin, her program öncesinde Rami Kütüphanesi'nin internet sitesindeki katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

