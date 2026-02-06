Dolar
Kültür

Pakistan'ın Lahor kentinde Basant Uçurtma Festivali 25 yıl sonra yeniden başladı

Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da, ülke genelinde yasaklanan uçurtma uçurulması, 25 yıl aradan sonra Basant Uçurtma Festivali kapsamında yeniden serbest bırakıldı.

Muhammet Tarhan, Muhammed Semih Uğurlu  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Pakistan'ın Lahor kentinde Basant Uçurtma Festivali 25 yıl sonra yeniden başladı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Lahor

Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da, geçmişte festival sırasında yaşanan ölümler ve ciddi yaralanmaların ardından ülke genelinde yasaklanan uçurtma uçurulması, 25 yıl aradan sonra Basant Uçurtma Festivali kapsamında yeniden serbest bırakıldı.

Pakistan kültürü açısından önemli bir yere sahip olan Basant Uçurtma Festivali, alınan güvenlik önlemleri kapsamında Lahor’un tarihi Delhi Kapısı bölgesinde başladı.

Üç gün sürecek festivalin başlamasıyla genç, yaşlı ve çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı, Lahor semaları rengarenk uçurtmalarla doldu.

Kültürel miras festivali olarak bilinen Basant’a, Pencap Kıdemli Bakanı Meryem Aurangzeb de katıldı.

Aurangzeb, burada yaptığı değerledirmede, festivalin yeniden düzenlenmesinin, Lahor’un kültürel kimliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aurangzeb, "Lahor’da görebileceğiniz tek şey şenlik renkleri. Bizim miras festivalimiz, kültürel bir festival olan bu festival 25 yıl sonra yeniden Lahor’a döndü." ifadesini kullandı.

Festivalin, eski Başbakan Navaz Şerif’in arzusu doğrultusunda, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in vizyonuyla hayata geçirildiğini belirten Aurangzeb, "Bu festival gençlerle bağlantılı, mirasla bağlantılı, kültürle bağlantılı. Bu ulusun ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği şey de budur." dedi.

Festivalin güvenli şekilde organize edildiğine dikkati çeken Aurangzeb, "(Festival) Sadece açılmadı, sadece izin verilmedi. Festivalin tam bir güvenlik, emniyet planı ve ulaşım planı mevcut." bilgisini paylaştı.

Olası acil durumlara karşı geniş önlemler alındığını aktaran Aurangzeb, "Allah korusun bir şey olursa diye yaklaşık 200 gezici klinik, 25 sahra hastanesi hazır durumda. Tüm ilçe ve bölge hastaneleri ile üçüncü basamak hastaneler alarmda." sözlerini sarf etti.

Aurangzeb, Basant'ın tarihinin oldukça eski olduğuna değinerek, "Basant festivali, Lahor’un kültürünün, tarihinin ve mirasının bir parçasıdır. Bu bizim kanımızda var." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin yeniden başlamasıyla özellikle gençlerin kültürleriyle 25 yıl sonra yeniden bağ kurduğunu dile getiren Aurangzeb, gökyüzünün renginin değiştiğini söyledi.

Aurangzeb ayrıca Türk halkına da seslenerek, "Öncelikle Türk halkını da tebrik ediyorum ve gelecek yıl inşallah Basant için davet ediyorum." dedi.

Geçmişte festival sırasında havaya ateş açılması ile cam, metal ve jilet kaplı uçurtma iplerinin neden olduğu ölümler ve ciddi yaralanmalar sonucu ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle, uçurtma uçurulması Pakistan genelinde yaklaşık 25 yıl boyunca yasaklanmıştı.

