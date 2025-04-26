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Kültür

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde rahvan at yarışları yapıldı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi.

Büşra Nur Yılmaz  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde rahvan at yarışları yapıldı Fotoğraf: Osmangazi Belediyesi

Bursa

Osmangazi Belediyesi tarafından, Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'nda organize edilen etkinlikte 130 at, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "yerli doludizgin", "taze beşli", "kadınlar", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" kategorilerinde mücadele etti.

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Mahalle meydanında aracından inen ve burada ata binen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, rahvan at binicilerinin de eşliğinde Osmangazi etkinlik alanına geldi.

Başlangıcını Aydın'ın yaptığı, büyük rekabete sahne olan yarışların sonunda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Aydın, ata sporuna gönül vermiş at sahipleri ve binicilerin hem geleneklerin yaşatılmasına hem de yeni neslin bu geleneksel etkinliği tanımasına fırsat sunduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile yaklaşık 5 haftadır devam eden Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinliklerini tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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