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Kültür

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.

Nuri Aydın   | 23.08.2022
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Ankara

Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

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