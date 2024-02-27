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Kültür

Oscar ödül töreni 11 Mart'ta Disney+'ta canlı yayınlanacak

"Poor Things"ten "Killers of the Flower Moon"a, "Barbie"den "Oppenheimer"a, dikkat çeken yapımların "En İyi Film" dalında yarışacağı 96. Oscar ödül töreni, Disney+'ta canlı yayınlanacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Oscar ödül töreni 11 Mart'ta Disney+'ta canlı yayınlanacak

İstanbul

Tören, 11 Mart gecesi, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek.

Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" 13 dalda, Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" 11 dalda, Martin Scorsese'nin son filmi "Killers of the Flower Moon" 10 dalda, Greta Gerwig'in "Barbie" filmi ise 8 dalda Oscar'a aday gösterildi.

"The Holdovers", "American Fiction", "The Zone of Interest" ve "Anatomy of a Fall" filmleri 5 dalda ödüle aday oldu.

Yapımcılığını Raj Kapoor'un, yönetmenliğini Hamish Hamilton'ın üstlendiği tören, kazananlar kadar gecede ödül takdim edecek isimlerle de merak ediliyor.

Adayların tam listesine "www.oscars.org/oscars/ceremonies/2024" adresinden ulaşılabilir.

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